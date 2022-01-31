Afyonkarahisar'da hamile ve engellilere 2 gün idari izin verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere 2 gün idari izin verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli ve malul gazi kamu personelinin, bugün ve yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
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