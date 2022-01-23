Afyonkarahisar'da hamile ve engellilere kar nedeniyle idari izin verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele yarın idari izin verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazlı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli kamu personelinin, yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.
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