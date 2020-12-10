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Afyonkarahisar’da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.12.2020 11:49 | Son Güncelleme

Yenilenebilir enerji konusunda harekete geçen Afyonkarahisar Belediyesi yıllık 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak 1500 megawatt/saat elektrik üretim kapasitesine sahip Güneş Enerji Santrali projesinde sona gelindi.

Yenilenebilir enerji konusunda harekete geçen Afyonkarahisar Belediyesi yıllık 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak 1500 megawatt/saat elektrik üretim kapasitesine sahip Güneş Enerji Santrali projesinde sona gelindi. Santralden önümüzdeki günlerde enerji verileceği öğrenildi.
Afyonkarahisar Belediyesi ve Atıksu Arıtma Birliği Başkanı Mehmet Zeybek, Atıksu Arıtma Birliği tarafından yaptırılan 1500 megawatt/saat kapasitedeki ‘Güneş Enerji Santrali ile Kuzey Yakası Kanalizasyon Kolektör Hattı’nda incelemelerde bulundu. Temasları çerçevesinde eski Arıtma Tesisinde devam eden yıkım çalışmalarını da inceleyen Başkan Zeybek, Birlik Müdürü Övgü Coşkun’dan bilgi aldı. Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisinde 16 bin m2 alana yapılan ve son teknoloji kullanılan mono kristal fotovoltaik güneş enerji santrali tamamlanırken, Kuzey Yakası Kanalizasyon Kolektör Hattı ise kısa sürede devreye alınacak.

“Yüzde 50’ye yakın bir tasarrufumuz olacak”
Yıllık 1500 megawatt/saat elektrik üretmesi planlanan tesisin çevre dostu olduğunu ifade eden Birlik Başkanı Mehmet Zeybek, Güneş Enerji Santrali’nin tesisin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacağını söyledi. Santralin 10 bin konutun enerjisini karşılayacak kapasitede olduğunu kaydeden Başkan Zeybek, “Tesisimizde üretilecek enerjiyi Enerji Bakanlığımıza satarak birliğin kullandığı enerjiden mahsuplaşacağız ve masraflarımızı azaltmayı düşünüyoruz. Bununla birlikte yüzde 50’ye yakın bir tasarrufumuz olacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

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