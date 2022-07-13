Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla yaralayan kişi, aranıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde husumetlisini yaralayan kişi kaçtı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Tekin köyünde R.Y.Y, aralarında alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Ş.Ö'yü tabancayla dizinden vurdu.

R.Y.Y, otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Firari şüpheli R.Y.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz