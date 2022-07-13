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Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla yaralayan kişi, aranıyor

13.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla yaralayan kişi, aranıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde husumetlisini yaralayan kişi kaçtı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Tekin köyünde R.Y.Y, aralarında alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Ş.Ö'yü tabancayla dizinden vurdu.

R.Y.Y, otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Firari şüpheli R.Y.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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