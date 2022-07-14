Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla yaralayan kişi teslim oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde husumetlisini tabancayla yaralayan kişi jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Ş.Ö'yü tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli R.Y.Y, Dinar İlçe Jandarma Komutanlığına geldi.

Jandarmaya teslim olan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Tekin köyünde dün, R.Y.Y, aralarında alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Ş.Ö'yü tabancayla dizinden vurmuş, olayın ardından otomobiliyle kaçmıştı. Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.



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