Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Zülkarneyn A'nın kullandığı 03 AAJ 375 plakalı otomobil, Opet Kavşağı'nda Süleyman T. idaresindeki 03 RK 318 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 03 RK 318 plakalı otomobilin içerisinde bulunan Zekeriya T, Melisa T. ve Ferihan T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine trafik polisi, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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