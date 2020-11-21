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Afyonkarahisar'da iki otomobil ve tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.11.2020 14:07 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da iki otomobil ve tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, iki otomobille tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bayram Erdoğan (46) idaresindeki 20 B 3858 plakalı otomobil, Dinar-Çay yolu Alparslan köyü mevkisinde, önce İsmail Mete (53) yönetimindeki 42 P 3833 plakalı tırın dorsesine çarptı. Ardından savrulan otomobil, karşı yönden gelen Ümit Arıcı'nın (31) kullandığı 01 YF 096 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Erdoğan ile araçlarda yolcu olarak bulunan Fatma Erdoğan (42), Mehmet Erdoğan (20) ile Yusuf Arıcı (35) yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan ve olay yerinden kaçtığı belirlenen tır sürücüsü İsmail Mete'nin ise jandarma uygulama noktasında yakalandığı bildirildi.

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