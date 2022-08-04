Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

A.A, (38) idaresindeki 03 HB 278 plakalı otomobil, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Başkonak köyü yakınlarında V.O'nun (25) kullandığı 42 FKL 86 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan A.G, R.G, N.O. ile A.İ.O, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz