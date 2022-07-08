Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

R.T. (63) idaresindeki 09 AHH 890 plakalı otomobil, Çay-Dinar kara yolu Devederesi mevkisinde B.C. idaresindeki 38 VD 313 plakalı üzerinde traktör yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobildekilerden C.T. (55) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan R.T. ve B.C. (28) Çay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan R.T. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, B.İ.E. yönetimindeki M708EB 193 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarpmamak için şarampole devrildi.

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