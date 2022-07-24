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Afyonkarahisar'da iki tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

24.07.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da iki tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Patpat" diye tabir edilen iki tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ali Özçelik idaresindeki tescilsiz tarım aracı, Karacaören-Karadilli kara yolu üzerinde Musa Özçelik'in kullandığı tescilsiz tarım aracıyla çarpıştı.

Tarım aracında bulunan Şefika Özçelik, kaza yerinde yaşamının yitirdi. Kazada, sürücü Musa Özçelik ile tarım araçlarındaki Zeliha, Cemile, Melike Çelebi ile Hasan, Ela ve Döndü Özçelik yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar jandarma patpat

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