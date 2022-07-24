Afyonkarahisar'da iki tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Patpat" diye tabir edilen iki tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ali Özçelik idaresindeki tescilsiz tarım aracı, Karacaören-Karadilli kara yolu üzerinde Musa Özçelik'in kullandığı tescilsiz tarım aracıyla çarpıştı.

Tarım aracında bulunan Şefika Özçelik, kaza yerinde yaşamının yitirdi. Kazada, sürücü Musa Özçelik ile tarım araçlarındaki Zeliha, Cemile, Melike Çelebi ile Hasan, Ela ve Döndü Özçelik yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz