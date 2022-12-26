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Afyonkarahisar'da iş yerinde yaralı bulunan kişi 27 gün sonra hayatını kaybetti

26.12.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 27 gün önce iş yerinde yaralı halde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Köseer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konak Mahallesi'nde 29 Kasım'da çalıştırdığı iş yerinde başından yaralı ve baygın halde bulunan Mustafa Köseer, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Mustafa Köseer'in yaklaşık 12 bin lirası ve 2 cep telefonunun gasbedildiği belirlenmişti.

Olaya karıştığı ileri sürülen zanlılar A.Y, A.K. ve M.P. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.Y. ile M.P. "nitelikli yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmış, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Afyonkarahisar yaralı

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