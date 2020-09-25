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Afyonkarahisar'da jeotermal saha ihaleleri

ANKARA HABERLERİ  | 25.09.2020 09:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da jeotermal saha ihaleleri

Afyonkarahisar'daki 8 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Merkez, İscehisar, Çay ve İhsaniye ilçelerinde bulunan 8 saha açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Büyüklükleri 262 hektar ile 4 bin 666 hektar olan ve muhammen bedelleri 51 bin 330 lira ile 10 milyon lira arasında belirlenen sahaların ihaleleri, 7 Ekim'de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda saat 11.00'de yapılacak.

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