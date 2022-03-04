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Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

04.03.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da elektrik kablosu ve bakır boru çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Şamil Bulvarı'ndaki inşaat alanından 1300 metre elektrik kablosu ile klima hattındaki 800 metre bakır borunun kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin R.C.G, A.A. ve A.I. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, R.C.G. ve A.A. adreslerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Firari A.I'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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