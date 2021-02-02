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Afyonkarahisar’da kaçakçılara jandarma göz açtırmıyor

02.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da kaçakçılara jandarma göz açtırmıyor

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı bir ev aramasında; çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü’nde bir operasyon gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı bir ev aramasında; çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü’nde bir operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede jandarma ekiplerince şüpheli E.K ile E.K’nin ikametinde yapılan aramada; kubar esrar maddesi, 52 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet mermi 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:02
Akşam
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Yatsı
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Melih Eczanesi
Merkez
Meryem Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
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