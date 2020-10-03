Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürün satışı yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, gümrük kaçağı cinsel içerikli 2 bin 404 hap ile çeşitli ürünler ele geçirildi.

Operasyonda iş yeri sahipleri Ş.C.A. ile Ü.A. gözaltına alındı.

