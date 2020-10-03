YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürün satışı yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, gümrük kaçağı cinsel içerikli 2 bin 404 hap ile çeşitli ürünler ele geçirildi.

Operasyonda iş yeri sahipleri Ş.C.A. ile Ü.A. gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Denizlispor’a taze kan
Denizlispor’a taze kan
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
Samandağ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Samandağ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Camiler Haftasında anlamlı açılış

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:52
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Incı Fılız Eczanesi
Merkez
Kanlıca Eczanesi
Merkez
Özgündüz Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.