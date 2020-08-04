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Afyonkarahisar’da "Kadın Kültür Evi" projeleri hızla ilerliyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da başlatılan Kadın Kültür Evleri projesi için çalışmalar hızla sürüyor.Afyonkarahisar’da 24 Temmuz tarihi itibariyle startı verilen proje ile ilçelerin tamamında kaymakamlıklar ve belediyeler koordinesinde Kadın Kültür Evleri kurulacak.

Afyonkarahisar’da başlatılan Kadın Kültür Evleri projesi için çalışmalar hızla sürüyor.
Afyonkarahisar’da 24 Temmuz tarihi itibariyle startı verilen proje ile ilçelerin tamamında kaymakamlıklar ve belediyeler koordinesinde Kadın Kültür Evleri kurulacak. Kısa süre içerisinde bitirilmesi hedeflenen proje kapmasında açılacak Kadın Kültür Evlerinde her şey ücretsiz olacak. Çalışanlarında kadınlardan oluşacak. Tüm Türkiye’ye örnek gösterilen projeye başta aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ulusal ve yerel tüm kesimlerden büyük destek geldi. Kadın Kültür Evleri projesinde yer almak ve yapılacak faaliyetlere destek olmak isteyen çok sayıda kurum ve kişiler attıkları mesajları ile projeye destek oldular.
Atıl binalar değerlendiriliyor
İlk andan itibaren projeyi sıkı sıkıya takip eden Vali Gökmen Çiçek, Proje Takip Merkezi oluşturdu. Kadın Kültür Evleri’nin sürekliliğini sağlamak için Proje Takip Merkezi sürekli görev yapacak. İlçelerde atıl vaziyette olan ya da kullanılmayan binalar kadınların kişisel, sosyal ve diğer tüm alanlarda gelişimleri için seminerler verilecek olan Kadın Kültür Evi olarak kullanılacak. Kadın Kültür Evlerinde sanat, spor, eğitim, kültür, dinlenme ve çocuk bakım alanları oluşturulacak.
En kısa sürede bitirilecek
Projelerin hızla bitirilmesi için yoğun çaba sarf eden ve takipleri de bizzat yerinde incelemelerle kendisi yapan Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile birlikte Bolvadin ilçesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Fatih Kayacan’dan Kadın Kültür Evi yapılacak olan alanda projeye ilişkin bilgiler aldı. Horan Doğa Parkında yapılacak Kadın Kültür Evinde, kitap okuma salonu, sohbet odası, mescit, çocuk oyun alanı, yöresel yemek yapım odası ve toplantı salonunu içerisinde barındıracak bir proje planlanıyor. Vali Gökmen Çiçek, sıfırdan inşa edilecek olan Kadın Kültür Evi için Belediye Başkanı Fatih Kayacan’dan en kısa sürede bitirilmesi sözü aldı.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:18
Sabah
05:55
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:13
Yatsı
21:43

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Kadınana Eczanesi
Merkez
Kanlıca Eczanesi
Merkez
Selin Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
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