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Afyonkarahisar'da kafası pet şişeye sıkışan sokak köpeği, jandarma ekiplerince kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kafası pet şişeye sıkışan sokak köpeği, jandarma ekiplerince kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kafası pet şişeye sıkışan sokak köpeği, jandarma trafik ekiplerince kurtarıldı.

Çilli Mahallesi Konya Caddesi'nde devriye gezen jandarma trafik ekipleri, bir sokak köpeğinin kafasının pet şişeye sıkıştığını gördü.

Zor anlar yaşayan hayvanın yanına giden iki jandarma personeli, bıçak yardımıyla kısa sürede köpeğin kafasındaki pet şişeyi çıkardı.

Ekipler daha sonra bir süre sevdikleri köpeği doğal yaşam alanına bıraktı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne denk gelmesi dolayısıyla da büyük beğeni topladı.

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