YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da kalbe yerleşen 5 santimlik tümör ameliyatla alındı

Afyonkarahisar’da kalbe yerleşen 5 santimlik tümör ameliyatla alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 54 yaşındaki bir erkek hastanın kalbinin sol kulakçığını dolduran 5 santimetre uzunluğunda tümör başarılı bir operasyonla alındı.Afyonkarahisar’da özel bir hastanede 54 yaşındaki erkek bir hastanın kalbinin sol kulakçığını dolduran 5 santimetre uzunluğunda tümör tespit edildi.

Afyonkarahisar’da kalbe yerleşen 5 santimlik tümör ameliyatla alındı

Afyonkarahisar’da 54 yaşındaki bir erkek hastanın kalbinin sol kulakçığını dolduran 5 santimetre uzunluğunda tümör başarılı bir operasyonla alındı.
Afyonkarahisar’da özel bir hastanede 54 yaşındaki erkek bir hastanın kalbinin sol kulakçığını dolduran 5 santimetre uzunluğunda tümör tespit edildi. Çok nadir görülen kalp tümörü, beyin tomografisinde tespit edilen pıhtıdan anlaşıldı. Hasta; Kalp Damar Cerrahisi hekimlerinden Erdinç Naseri ve Mustafa Bildiler tarafından ameliyat edildi. Başarıyla sonuçlanan operasyon sonrasında hastanın kalbinin sol kulakçığını dolduran 5 santimetre uzunluğunda tümör alındı. Kütahya’dan gelerek Afyonkarahisar’da sağlığına kavuşan hasta önceki taburcu edildi.
Beyinde pıhtı tespit edildi
Çekilen beyin tomografisi ve MR sonucunda hastanın beyninde parçalı şekilde, pıhtıdan etkilenmiş alanlar olduğu saptandı. Kalpten beyne pıhtı atmış olabileceği göz önüne alınarak yapılan kalp ultrasonunda, kalbinin sol kulakçığını dolduran hareketli bir kitle olduğu tespit edildi. Hastanın kendi kalp zarından duvar yapıldı.
Kitle tek parça olarak ameliyatla alındı
Gerçekleştirilen operasyonda, kalbin sol kulakçığını tamamen dolduran ve iki kulakçık arasındaki duvara oturmuş olan kitle dikkatli bir şekilde tek parça olarak çıkarıldı. Hastanın kendi kalp zarı kullanılarak iki kulakçık arasında tekrardan bir duvar oluşturuldu. Ameliyat sırasında yapılan ekokardiyografide sol kulakçıktaki kitlenin tamamen temizlendiği ve yeniden oluşturulan duvarda herhangi bir kaçak olmadığı görüldü.

Afyonkarahisar’da kalbe yerleşen 5 santimlik tümör ameliyatla alındı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:15
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:45
Yatsı
21:07

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Demırbas Eczanesi
Merkez
Dönmez Eczanesi
Merkez
Ümıt Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Çaglayan Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Sahıntürk Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.