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Afyonkarahisar'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.05.2020 19:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ceylan Ulu (50) idaresindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 26 FJ 808 plakalı kamyonet, Çay-Bolvadin kara yolunun 3. kilometresinde, Baki Yalçındağ (46) yönetimindeki 03 PR 596 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Yalçındağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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