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Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü

14.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

M.T, idaresindeki 03 HK 117 plakalı kamyonet, Suvermez Kavşağı yakınlarında bisikletli Ahmet Enes Gültekin'e (12) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Gültekin'in cenazesi, Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyonet sürücüsü M.T. gözaltına aldı.

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