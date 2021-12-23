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Afyonkarahisar'da kaplıcadaki "şifa şelalesi" buz tuttu

23.12.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kaplıcadaki "şifa şelalesi" buz tuttu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki soğuk havadan dolayı Hüdai kaplıcalarındaki 200 metre derinlikten çıkan sıcak suyun aktığı şifa şelalesi dondu.

İlçede hava sıcaklıklarının sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesiyle kaplıcalardaki 70 derece sıcaklıkta çıkan suyun aktığı şifa şelalesinde buz sarkıtları oluştu.

Şelalede oluşan buz sarkıtları bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından görüntülendi.

Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürü Mustafa Nacak, AA muhabirine, 200 metreden çıkan yüksek minareli suyun hem şifa dağıttığını hem de doğal bir görüntü yarattığını söyledi.

70 derece sıcaklıkta çıkan suyun odalara verilirken 60 dereceye kadar düştüğünü dile getiren Nacak, "Burada oluşturduğumuz yapay şelaleden akan sıcak suların buzlanma yapması güzel bir görüntü oluşturuyor. Yüksek minareli olan sıcak su hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düşmesiyle bu görsel şöleni oluşturuyor. Misafirlerimiz de burada bu görüntüyü ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Kaplıcalarımız hem şifa dağıtıyor hem de doğa ile iç içe olmasından dolayı huzur veriyor." diye konuştu.

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