Afyonkarahisar'da kar yağışından etkilenen yaya ve sürücülere çorba ikramı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesince, zorlu hava koşullarında dışarıda olan yaya ve sürücülere sıcak çorba dağıtıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve beraberindeki ekipler, Özdilek Kavşağı'nda vatandaşlar ve sürücüler ile Karavanfest için çeşitli illerden şehre gelen misafirlere çorba ikram etti.
Soğuk kış günlerinde ikram edilen bir bardak çorbanın, vatandaşlarla belediye arasında gönül bağı oluşturduğunu belirten Zeybek, "Burada hemşehrilere sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızdan hoşnut kalınması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Zaman zaman farklı noktalarda ikramlarımız oluyor ve olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz