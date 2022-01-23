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Afyonkarahisar'da kar yağışından etkilenen yaya ve sürücülere çorba ikramı

23.01.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kar yağışından etkilenen yaya ve sürücülere çorba ikramı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesince, zorlu hava koşullarında dışarıda olan yaya ve sürücülere sıcak çorba dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve beraberindeki ekipler, Özdilek Kavşağı'nda vatandaşlar ve sürücüler ile Karavanfest için çeşitli illerden şehre gelen misafirlere çorba ikram etti.

Soğuk kış günlerinde ikram edilen bir bardak çorbanın, vatandaşlarla belediye arasında gönül bağı oluşturduğunu belirten Zeybek, "Burada hemşehrilere sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızdan hoşnut kalınması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Zaman zaman farklı noktalarda ikramlarımız oluyor ve olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

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