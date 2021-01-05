Afyonkarahisar'da, karantina süreci tamamlanan FETÖ zanlısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan şüpheli kadın, karantina sürecinin sona ermesinin ardından tutuklandı.
Adresinde Kovid-19 karantina süreci sona eren Ş.K, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Ş.K, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Operasyon
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Aralık'ta FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit edilen 7 kadın zanlıyı, kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.
6 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, Ş.K. ise Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerinde adresinde karantinaya alınmıştı.