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Afyonkarahisar'da, karantina süreci tamamlanan FETÖ zanlısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.01.2021 17:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, karantina süreci tamamlanan FETÖ zanlısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan şüpheli kadın, karantina sürecinin sona ermesinin ardından tutuklandı.

Adresinde Kovid-19 karantina süreci sona eren Ş.K, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Ş.K, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Operasyon

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Aralık'ta FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit edilen 7 kadın zanlıyı, kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.

6 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, Ş.K. ise Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerinde adresinde karantinaya alınmıştı.

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