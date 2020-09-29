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Afyonkarahisar'da karantinayı ihlal eden kişi, KYK yurduna yerleştirildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da karantinayı ihlal eden kişi, KYK yurduna yerleştirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kentte, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada iken evinden ayrılarak market alışverişinde bulunduğu tespit edilen O.S, ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Ekipler, karantina kuralını ihlal eden O.S'ye 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı ve adli işlem yapıldı.

Daha sonra sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla alınan kişi, Afyonkarahisar'da KYK'ya bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

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