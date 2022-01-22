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Afyonkarahisar'da KaravanFest Programı kapsamında kamp ateşi yakıldı

22.01.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da KaravanFest Programı kapsamında kamp ateşi yakıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen KaravanFest başladı.

Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen "4 Mevsim Afyonkarahisar" organizasyonu kapsamında Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve beraberindekiler eşliğinde KaravanFest ateşi yakıldı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki programda konuşan Vali Çiçek, bu yıl kentte valilik ve belediye iş birliğinde "4 Mevsim Afyonkarahisar" adı altında turizmde hem kışı hem yazı dolu dolu geçireceklerini söyledi.

Bu toprakların Türkiye ve Türk tarihi için çok önemli olduğunu kaydeden Çiçek, "Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz'u bu topraklardan başlattı. Özellikle kamp ateşini zaferin 100. yılında etkinliklerin başlangıcı olarak da değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Zeybek de bundan sonraki festivallerin artarak devam edeceğini belirtti.

Etkinlikler, şarkıcı Manuş Baba'nın konseriyle sona erdi.

Yoğun kar yağışına rağmen konser alanında Manuş Baba'nın birbirinden güzel eserlerine eşlik edenler, keyifli dakikalar geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
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