Afyonkarahisar'da Katılım Genç Gelişim Programı Proje Ödül Töreni gerçekleştirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, katılım finansın, geleceğin dünyası için de bundan öncesi için de çok önemli bir mesajı içerdiğini belirterek, "Finans sistemi, insanların refahını artırmak üzere, üretimde kullanılmak için gerekli olan finansal kaynakların sağlandığı, verimli üretim alanlarına kanalize edildiği ve dağıtıldığı bir sistemdir." dedi.

Aşan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen Katılım Genç Gelişim Programı Proje Ödül Töreni'nde, programın amacının, yeni mezun olanlara, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine katılım finans alanını tanıtmak olduğunu söyledi.

Onların kariyer hedeflerinin içerisine bu alanı da koymalarının önemli olduğunu vurgulayan Aşan, kurumlar açısından katılım finans alanındaki potansiyel insan kaynağı havuzu ne kadar genişletilirse, ilgili kurumların da bu minvalde daha anlamlı seçimler yapabileceklerini düşündüğünü dile getirdi.

Aşan, "Bir diğer önemli hususta Finans Ofisimizin kuruluşunun ilk aylarında karar verdiğimiz, Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en geniş katılımlı anket olan 'Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması'nı gerçekleştirdik. 15 bin katılımcıyla finansal davranış üzerine yaptığımız bu anketin bir kısmını da katılım finans alanına ayırmıştık." dedi.

Anket sonucunda, katılım finans alanının; dini hassasiyetleri yüksek belli bir kesimin kaynaklarını kendi içerisinde dolaştırdığı bir alan olarak gözlemlediklerini anlatan Aşan, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki katılım finans çok daha geniş bir alan. Katılım finans kapsamına ve ulaşmaya çalıştığı hedefe baktığınızda bu algının çok daha ötesinde bir potansiyele sahip. Elbette bu alanın çıkış noktasına dair bir tereddüdümüz yok. Katılım finans, geleceğin dünyası için de bundan öncesi için de çok önemli bir mesajı içeriyor. Finans sistemi, insanların refahını artırmak üzere, üretimde kullanılmak için gerekli olan finansal kaynakların sağlandığı, verimli üretim alanlarına kanalize edildiği ve dağıtıldığı bir sistemdir. İşin özüne baktığımızda üretim var. Finans, üretimi desteklemek üzere var."

- "Katılım finansı benimsemiş toplulukların ekonomik olarak da güçlü olmaları lazım"

Aşan, özellikle finansal alanda, çok ciddi bir değişimin yaşanacağı bir dönemin kendilerini beklediğini belirterek, "Bu değişimler çok ciddi toplumsal travmalara, savaşlara yol açıyor. Dünyayı böyle ciddi bir risk ve tehlike bekliyor. Burada bizim inancımız şu ki; katılım finans, bu yeni finansal sistem arayışında çok önemli bir alternatif oluşturmakta. Çünkü bütün aksaklıklar, yaşadığımız mevcut sistemin özünde yer almaktadır. Mevcut finansal sistemde yer alan risk, üretim ve ticaret ile ekonomiye katkı sağlayana yüklenmektedir. Katılım finans ise bu anlayışın tam tersine risk paylaşımını merkezine koyan bir anlayışa sahiptir. İleride yaşayacağımız değişimlerde, katılım finansın önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu rolü oynamasının da birkaç şartı olduğuna değinen Aşan, "Birincisi elbette katılım finansı benimsemiş toplulukların ekonomik olarak da güçlü olmaları lazım. Güçlü olmaları lazım ki, sisteme alternatif olduklarını daha iyi ifade edebilsinler. Ama çok daha önemli bir şey var. O da akademik anlamda bu alanın gelişmesi lazım. Çünkü her şey önce oradan başlıyor. Bir alternatif oluşturacaksanız, yeni bir mesajınız olacaksa, öncelikle akademik dünyada yer edinmeli ve akademik yeterliliğe sahip olmalısınız. Burada da iş üniversitelere düşüyor." diye konuştu.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de programın gençlerin kariyerine hayırlara vesile olmasını temenni ederek, katılım finans sektörünün gelişip yayılması ve bilinirliliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi.

Katılım finans sektörü hakkında bilgilendirmede bulunan Özdemir, "Finans, iktisadın bir kolu. İslam iktisadı çalışmaları da yeni başlamış bir bilim dalı diyebiliriz. 1950'li yıllardan itibaren İslam iktisadi çalışmaları başlamış. İslami finans ve katılım finans, iktisat çalışmalarında hep ön plana çıkmış bir dal. Geçmişe bakıldığında da Osmanlı'da ve Selçukluların son döneminde de izlerini görebiliyoruz. Para vakıfları yöntemiyle de faizsiz finans sistemine başlangıç olduğunu düşünebiliriz." ifadesini kullandı.

Programda, IFCap Building Genel Müdürü Yusuf Öztürk ile AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından projede dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi, proje sunumları yapıldı.

