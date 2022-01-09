Afyonkarahisar'da kaybolan zihinsel engelli kişi aranıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Çiçektepe köyünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan köy sakinleri, Fahri Arı'nın (48) kaybolduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı.

Olay yerine AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleri sevk edildi.

Gece geç saatlerde başlayan arama çalışmaları, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin de desteğiyle sürüyor.



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