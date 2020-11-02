Afyonkarahisar'da kayıp çifti arama çalışmaları sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 8 gündür kendilerinden haber alınamayan yaşlı çifti arama çalışmaları devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal'ı (64) arama çalışmaları Pınarlı köyü ve çevresinde devam ediyor.

Bugün de yaşlı çift için bölgedeki Pınarlı ile Yeşilçat göletlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibinin arama çalışması yaptığı bildirildi.

- Olay

26 Ekim'de ilçeye bağlı Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal (64) bir anda ortadan kaybolmuş, yakınlarının yardım istemesi üzerine jandarma ile AFAD ekipleri köyde iz takip köpekleriyle arama tarama çalışması yapmıştı.

