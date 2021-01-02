YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da kısıtlamanın 3. gününde denetimler devam ediyor

Afyonkarahisar’da kısıtlamanın 3. gününde denetimler devam ediyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 02.01.2021 12:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin kavşak noktalarindan birisi olan Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasının 3’üncü gününde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

Türkiye’nin kavşak noktalarindan birisi olan Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasının 3’üncü gününde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında denetim noktası oluşturdu. Bu noktalardan geçiş yapan tüm araçlar ekipler tarafından durdurularak izin belgelerinin kontrolü yapılıyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyeti olmayan araç sürücülerine ise cezai işlem uyguluyor. Dört bölgeyi birbirine bağlayan kavşaktan normal dönemlerde binlerce araç geçiş yaparken, kısıtlamanın olduğu günlerde ise geçiş yapan araç sayısının büyük oranla düştüğü gözlendi.
Öte yandan, Afyonkarahisa’da sabah saatlerinde görülen yoğun sis ise araç sürücülerine zor anlar yaşatırken bazı bölgelerde görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:07
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:17

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Sevınç Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.