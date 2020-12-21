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Afyonkarahisar’da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.12.2020 13:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yasağa uymayan 91 kişiye polis tarafından idari yaptırım, cezai işlem uygulandı.Tüm yurtta olduğu Afyonkarahisar’da da İçişleri Bakanlığının talimatıyla Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Afyonkarahisar’da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı

Afyonkarahisar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yasağa uymayan 91 kişiye polis tarafından idari yaptırım, cezai işlem uygulandı.
Tüm yurtta olduğu Afyonkarahisar’da da İçişleri Bakanlığının talimatıyla Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren kent merkezi ve 17 ilçede emniyet ekipleri ile jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini aralıksız sürdürdü. Kent merkezinde 7 ayrı noktada oluşturulan uygulama noktalarında kısıtlamanın olduğu saatlerde seyir halinde bulunan araçlar durdurularak izin belgeleri soruldu. Sokağa çıkma izni olmayan sürücü ve vatandaşlara ekipler tarafından idari yaptırım uygulandı.
19-20 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasaklarında kent merkezinde 49, Emirdağ da 17, Sandıklı ve Dinar da 7, Çobanlar ve Sinanpaşa da 4, Çay, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde birer kişiye olmak üzere
toplamda 91 kişiye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.
Ayrıca Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı tarihten bugüne kadar 577 kişiye idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Afyonkarahisar’da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı

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