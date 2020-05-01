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Afyonkarahisar’da Kızılay yağmur çamur demeden yardımları ulaştırıyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.05.2020 12:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi Vefa Destek Gurubu’nun koordinasyonunda salgın döneminde bin adet gıda kolisi ile bin 40 aileye 400 TL nakdi yardımda bulundu.Olucak Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiren Kızılay gönüllüleri ‘Covid-19’ salgın döneminde binin üzerinde aileye ulaştı.

Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi Vefa Destek Gurubu’nun koordinasyonunda salgın döneminde bin adet gıda kolisi ile bin 40 aileye 400 TL nakdi yardımda bulundu.
Olucak Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiren Kızılay gönüllüleri ‘Covid-19’ salgın döneminde binin üzerinde aileye ulaştı. Yağmur çamur demeden ihtiyaç sahibi ailelerin yardımlarına koşan Kızılay gönüllüleri Olucak Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayında yüzünü güldürdü.
Yağmur çamur demeden yardımlarımızı sürdürüyoruz
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar yaptığı açıklamada, yardım faaliyetlerini yıl içerisinde aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Okyar şöyle devam etti:
“Son dönemlerde bildiğiniz gibi bu pandemi dolayısıyla bize gelen talepler daha fazla arttı. Biz de her zaman olduğu gibi Afyonkarahisar sokaklarında yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yağmur çamur demeden Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımızla şubemize gelen müracaatları değerlendiriyoruz. Müracaatı olan ailelerimizi bizzat ziyaret ederek gıda kolisi ve konservelerimizi teslim ediyoruz.”
Devletimizin yanındayız
Bir elin verdiğini diğer elin duymaması ilkesiyle hareket ettiklerini kaydeden Okyar, her dönem olduğu gibi bu salgın günlerinde de Kızılay’ın devletinin yanında olduğunu bazı vatandaşların bilmesi amacıyla istemeyerek de olsa rakamları paylaştıklarını vurguladı. Pandemi sürecinde bin ailemize gıda yardımı yaptıklarını kaydeden Okyar: “ 670 paket et, kıyma ve konserve yardımı yaptık. 2 bin 40 ailemize de dul ve yetim olmak şartıyla ihtiyaç sahibi olanlara 400 TL nakdi yardım yapıyoruz. Bunun bin 40 adeti bugünlerde vatandaşlarımızın hesabına geçecek. Bin 40 adedinin de girişlerini yapıyoruz şuanda. Onların da yardımları en kısa zamanda ellerine ulaşacak” dedi.
Okyar, öte yandan, Ramazan Bayramı’nda da 370 çocuğa bayramlık kıyafet alacaklarını sözlerini ekledi.

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Merkez
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