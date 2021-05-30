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Afyonkarahisar'da köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru geyik tedaviye alındı

30.05.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru geyik tedaviye alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sultandağı ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru geyik tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sultandağı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru bir geyiğin Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanan ve annesini kaybeden yavru geyiğin tedavisinin yapılabilmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM ) teslim edildiği bildirildi.

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