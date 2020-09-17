YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da Koranvirüs denetimi yapıldı

Afyonkarahisar’da Koranvirüs denetimi yapıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisard Valiliği ile Belediye Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde esnafın Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetledi.“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Vali Vekili Dr.

Afyonkarahisard Valiliği ile Belediye Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde esnafın Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetledi.
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ile birlikte Yeşilyol Caddesinde Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Esnaf ve vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konusunda bir kez daha uyarıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri, cadde ve sokaklarda tedbirleri yerinde inceleyen Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ile Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı.
“Covid-19’la mücadelede bizlere destek olun”
Esnaf ve vatandaşlardan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması ve vatandaşların da bu doğrultu da bilgilendirilmesi noktasında destek isteyen Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe, “Koronavirüsle etkin mücadele edebilmek için hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Sizlerde hem iş yerlerinizde kurallara uyarak hem de gelen müşterilere kuralları hatırlatarak bizlere yardımcı olun. Virüsle mücadeleyi hep birlikte başarılı bir şekilde sonlandıralım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:34
Öğle
12:57
İkindi
16:26
Akşam
19:11
Yatsı
20:28

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Aktan Eczanesi
Merkez
Kılcı Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ekmek yapılmak için yakılan tandırdan yangın çıktı, 13 koyun telef oldu
Ekmek yapılmak için yakılan tandırdan yangın çıktı, 13 koyun telef oldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti
13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.