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Afyonkarahisar’da Korona virüs vaka sayıları düşüşe geçti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.10.2020 17:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, pandemiyle ilgili en yetkili ağızdan duyulmayan açıklamalara ve rakamlara itibar edilmemesi gerektiğini kaydederek, “Afyonkarahisar’da rakamların düştüğü doğrudur.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, pandemiyle ilgili en yetkili ağızdan duyulmayan açıklamalara ve rakamlara itibar edilmemesi gerektiğini kaydederek, “Afyonkarahisar’da rakamların düştüğü doğrudur. Fakat rakamların düştüğünü bile söylemekten korkar haldeyiz çünkü bir anda tekrardan patlama yapabilme durumu var. Düğünlerin yasaklanmasından sonrada çok ciddi şekilde düşüş olduğunu görüyoruz” dedi.
Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu, Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi ve Afyon Eğitim Vakfı işbirliği ile “Kan ver Afyon” kampanyası başlatıldı. Zafer Meydan’ında başlatılan kampanyaya Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesi de destek verdi. Vali Gökmen Çiçek burada yaptığı açıklamada kan bağışının önemine değinerek, Afyonkarahisarlı vatandaşların bu konuda duyarlı olduğunu söyledi. Kızılay her konuda vatandaşlara destek olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek “Kızılay bizim baş tacımız. Kızılay sadece kan veya afet konularında değil yardım konularında duyarlı arkadaşlarımızdan oluşuyor. Onlarda bu işin bir paydaşıdır” dedi.

“Bu rakamların düşmesindeki en önemli faktör düğünler”
Vali Çiçek, pandemiyle ilgili en yetkili ağızdan duyulmayan açıklamalara sayılara, rakamlara itibar edilmemesi gerektiğini de ifade ederek, “Afyonkarahisar’da rakamların düştüğü doğrudur. Fakat rakamların düştüğünü bile söylemekten korkar haldeyiz. Sürekli bunu söylüyorum. Çünkü bir anda tekrardan patlama yapabilme durumu var. Şuan kontrolümüz altında ama benim her zaman söylediğim bir şey var. En kötüsü bizmişiz gibi düşüneceğiz ve sanki sayılar çok daha yüksekmiş gibi hareket edeceğiz. Çünkü bu işin şakası yok. Bir düğünde 70 kişiye, 50 kişiye bulaşıyor. Bu düğünlerin yasaklanmasından sonrada çok ciddi şekilde düşüş olduğunu görüyoruz. Bu rakamların düşmesindeki en önemli faktör düğünlerdeki sosyal mesafe meselesinin ayarlanmasıdır” diye konuştu.

Vali Çiçek açıklamasının ardından kan bağışı yaptı
Kan bağış kampanyasına Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar ve kızılay gönüllüleri katıldı. Bugün başlatılan kampanya 31 Ekim tarihine kadar devam edecek.
Vali Çiçek açıklamasının ardından kan bağışında bulundu.

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İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
12:53
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Duygu Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
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