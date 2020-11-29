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Afyonkarahisar'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.11.2020 12:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da halk pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri yoğunlaştırıldı.

Kentte, pazar günleri kurulan Osmangazi ile Çavuşbaş mahallerindeki halk pazarlarında, İl Salgın Denetim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Kovid-19 denetimi yaptı.

Ekipler, pazar yerinde hem satış yapan esnafa hem de alışveriş yapan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Bazı 20 yaş altındaki genç ve çocukların pazara geldiğini gören polis ekipleri, ebeveynlere çocukların sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu hatırlatarak çocukların eve gitmelerini istedi.

Yoğunluğun az olduğu pazarlarda, vatandaşlar ile esnafın tedbirlere büyük oranda uyduğu gözlendi.

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