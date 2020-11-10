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Afyonkarahisar’da koyunların zehirlendiği iddiası

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir çiftçiye ait 7 küçükbaş hayvanın zehirlenerek telef edildiği iddia edildi.Alınan bilgilere göre olay, Afyonkarahisar’ın Ataköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da koyunların zehirlendiği iddiası

Afyonkarahisar’da bir çiftçiye ait 7 küçükbaş hayvanın zehirlenerek telef edildiği iddia edildi.
Alınan bilgilere göre olay, Afyonkarahisar’ın Ataköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallede kendilerine ait kırsal alanda hayvancılık yapan Taner Tekin, eve gittikten 20 dakika sonra hayvanlarını kontrol etmek için ahıra girdiğinde koyunlarının telef olduğunu gördü. Olayın ardından emniyete ve Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bilgi veren Tekin, daha sonra hayvanları otlattığı yerde tarım ilacına rastladığını belirtti. Hayvanların sahibi Rabia Tekin yaptığı açıklamada, koyunlarının zehirlendiğinden şüphe ettiğini ifade etti. Tekin şöyle konuştu:
“Hayvanları otlatmadan getirdiğimizden 15-20 dakika sonra eşim kontrol amacıyla tekrar ahıra girmiş ve hayvanların ağızlarından köpük geldiğini görmüş. Bunun üzerine bizden bıçak istedi 3 hayvanı ölmeden kesti. Diğer 4 hayvanımız öldü. Biz zehirlendiğini düşünüyoruz. Şikayette bulunduk şu an için araştırmalar devam ediyor."
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri telef olan hayvanlardan numune alarak Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.

Afyonkarahisar’da koyunların zehirlendiği iddiası

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