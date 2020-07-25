Afyonkarahisar’da kurbanlık fiyatlarının bu yıl makul seviyelerde olması bekleniyor

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Esnaf Odası Başkanı İbrahim Yörük, dünyada etkisini sürdüren Korona virüs (Kovit-19) nedeni ile bu yıl kurbanlıkların makul seviyelerde olmasının ve büyükbaştan ziyade küçükbaş kurbanlıkların satışının daha fazla olacağının beklendiğini kaydetti.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile bir açıklama yapan Başkan Yörük, Korona virüsün dünyanın ve Türkiye’nin gündemi olmaya devam ettiğini ifade etti. Salgın sebebiyle tüm dünyada gerek ekonomik gerekse günlük hayatta ciddi dalgalanma ve daralmalar olştuğunu anımsatan Başkan Yörük, “Ülkemiz bu salgını atlatabilmek için ekonomik ve sosyal olarak ciddi tedbirler almıştır. Bu noktada temizlik, maske ve mesafe uygulamasının ne denli önemli tedbirler olduğu ortaya çıkmıştır. Yaklaşan bayram işte böyle bir iklimde kutlanacaktır. Her yıl önem gösterilen bazı uygulamalara ek olarak yeni normal çerçevesinde dikkat edilmesi gereken hususlar biraz daha artmış ve hatta önem kazanmıştır. Her sene gündeme getirilen ve istismar edilen bir konu olan hayvan sayısı açısından ülkemiz yeterli bir hayvan varlığına sahiptir” dedi.