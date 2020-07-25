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Afyonkarahisar’da kurbanlık fiyatlarının bu yıl makul seviyelerde olması bekleniyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Esnaf Odası Başkanı İbrahim Yörük, dünyada etkisini sürdüren Korona virüs (Kovit-19) nedeni ile bu yıl kurbanlıkların makul seviyelerde olmasının ve büyükbaştan ziyade küçükbaş kurbanlıkların satışının daha fazla olacağının beklendiğini kaydetti.Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile bir açıklama yapan Başkan Yörük, Korona virüsün dünyanın ve Türkiye’nin gündemi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Esnaf Odası Başkanı İbrahim Yörük, dünyada etkisini sürdüren Korona virüs (Kovit-19) nedeni ile bu yıl kurbanlıkların makul seviyelerde olmasının ve büyükbaştan ziyade küçükbaş kurbanlıkların satışının daha fazla olacağının beklendiğini kaydetti.
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile bir açıklama yapan Başkan Yörük, Korona virüsün dünyanın ve Türkiye’nin gündemi olmaya devam ettiğini ifade etti. Salgın sebebiyle tüm dünyada gerek ekonomik gerekse günlük hayatta ciddi dalgalanma ve daralmalar olştuğunu anımsatan Başkan Yörük, “Ülkemiz bu salgını atlatabilmek için ekonomik ve sosyal olarak ciddi tedbirler almıştır. Bu noktada temizlik, maske ve mesafe uygulamasının ne denli önemli tedbirler olduğu ortaya çıkmıştır. Yaklaşan bayram işte böyle bir iklimde kutlanacaktır. Her yıl önem gösterilen bazı uygulamalara ek olarak yeni normal çerçevesinde dikkat edilmesi gereken hususlar biraz daha artmış ve hatta önem kazanmıştır. Her sene gündeme getirilen ve istismar edilen bir konu olan hayvan sayısı açısından ülkemiz yeterli bir hayvan varlığına sahiptir” dedi.

“Üreticilerin fiyatları makul seviyelerde tutacağını düşünüyorum”
Açıklamasında kurbanlık satışları ile ilgili öngörülere de yer veren Başkan Yörük, bu yıl fiyat noktasında küçükbaş kurbanlık satışlarının fazla olmasının da beklendiğini dile getirdi. Başkan Yörük açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Pandemi kaynaklı küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle bu yıl geçtiğimiz kurban bayramına benzer şekilde makul seviyelerde hatta biraz daha uygun bir fiyatlama olacağını tahmin ediyoruz. Fiyatların oluşumunda pandemi nedeniyle oluşan daralmanın yanında esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın içinde bulundukları mali sıkıntıların payı büyük olacaktır. Aynı zamanda yetiştiricilerimizin de içinde bulunduğu bu daralma riski nedeniyle, üreticilerimizin de sistemde para dönmesi açısından fiyatları makul seviyelerde tutacağını düşünüyorum. Bunlarla birlikte tabii piyasanın daralmasının yanında bu yıl pandemi nedeniyle büyükbaş hayvan kesimlerinde de bir azalma buna karşın küçükbaş hayvanların kesiminde ise bir artış bekliyoruz. Küçükbaş hayvanların kurban ibadetinde tek bir kişi için kesilebilmesi nedeniyle insanlarımızın daha az bir araya gelerek hane hane ya da doğrudan bireysel olarak evlerinde kurban ibadetini yapacaklarını tahmin ediyoruz.”

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