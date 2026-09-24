MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Helin Kandemir milli futbolcuyla aşk yaşıyor! Bir şans daha verdi

Sevdiğim Sensin dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Helin Kandemir özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Futbolcu Dorukhan Toköz'le aşkını ilan eden Kandemir'den ayrılık haberi gelmişti. Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz, aşklarına bir şans daha verdi.

Helin Kandemir milli futbolcuyla aşk yaşıyor! Bir şans daha verdi
Öznur Yaslı İkier

Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün kısa süre önce başlayan ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kandemir, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Dorukhan Toköz ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, birlikteliğini ilan etmişti.

Ünlü oyuncu ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen futbolcu Dorukhan Toköz'ün yaklaşık bir ay süren birlikteliği sona ermişti.

Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'ün sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması, çiftin yollarını ayırdığını göstermişti.

Helin Kandemir milli futbolcuyla aşk yaşıyor! Bir şans daha verdi 1

BİR ŞANS DAHA VERDİ
Geçtiğimiz hafta barıştıkları iddia edilen ikili, aşklarına bir şans daha verdiklerini duyurdu. Çiftin barıştığı sosyal medya üzerinden ortaya çıktı. Kandemir ve Toköz, birbirlerine yaptıkları yorumlarla aralarındaki buzların eridiğini gösterdi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktıRuhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı
Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadıHem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Anahtar Kelimeler:
Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Mansur Yavaş'ı istifaya götüren sözler! CHP'den karara ilk tepki geldi

Mansur Yavaş'ı istifaya götüren sözler! CHP'den karara ilk tepki geldi

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.