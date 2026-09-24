Helin Kandemir milli futbolcuyla aşk yaşıyor! Bir şans daha verdi

Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün kısa süre önce başlayan ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kandemir, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Dorukhan Toköz ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, birlikteliğini ilan etmişti.

Ünlü oyuncu ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen futbolcu Dorukhan Toköz'ün yaklaşık bir ay süren birlikteliği sona ermişti.

Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'ün sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması, çiftin yollarını ayırdığını göstermişti.

BİR ŞANS DAHA VERDİ

Geçtiğimiz hafta barıştıkları iddia edilen ikili, aşklarına bir şans daha verdiklerini duyurdu. Çiftin barıştığı sosyal medya üzerinden ortaya çıktı. Kandemir ve Toköz, birbirlerine yaptıkları yorumlarla aralarındaki buzların eridiğini gösterdi.