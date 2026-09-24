Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Süper Lig ve 1. Lig’in yeni dönem yayın ihalesi öncesinde Türk futbolunun kaderini değiştirecek devasa bir gelişme yaşandı. Yayın hakları yarışında mevcut tablodan memnun olmayan kulüpleri heyecanlandıran hamle, dünya teknoloji ve yayıncılık devi Amazon'dan geldi. Dijital yayın platformu Prime Video ile küresel spor yayıncılığında dev adımlar atan Amazon, Türkiye pazarına görkemli bir giriş yapmak için düğmeye bastı.

AMAZON VE SARAN GRUP'TAN 400 MİLYON DOLARLIK DEV ORTAKLIK!

Dünyaca ünlü platformun, Türkiye’deki yayın haklarını satın almak amacıyla Saran Grup ile stratejik bir ortaklık başlattığı öğrenildi. İki dev markanın, şartnamenin resmen ilan edilmesinin ardından ihale masasına yaklaşık 400 milyon dolarlık rekor bir teklifle oturmayı planladığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise yeni dönemin yayın ihalesi tarihini 13 Ocak 2027 olarak açıkladı.

BEIN SPORTS'A TEKNİK DARBE: 4K YAYIN VE YÜKSEK TEKNOLOJİ GELİYOR!

Mevcut yayıncı beIN Sports'un görüntü kalitesi, çözünürlük ve yetersiz kamera sayılarına yönelik kulüplerden yükselen sert eleştiriler TFF'yi harekete geçirdi. Şartnameyi Avrupa merkezli uzman bir şirkete hazırlatacak olan TFF; yeni dönemde 4K yayın standardı, canlı oyuncu konum haritaları, sprint hızları, xG (beklenen gol) verileri ve artırılmış gerçeklik grafiklerini zorunlu kılacak.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN SÜRPRİZ TURKCELL BOMBASI!

Amazon ve Saran Grup cephesinde bu devasa hazırlıklar sürerken TFF yönetiminde de sıcak temaslar başladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin, yayın ihalesi süreci kapsamında ilk resmi görüşmeyi Turkcell CEO'su ile gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu kritik buluşmanın ardından dev GSM operatörünün ihalede nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.