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Afyonkarahisar’da marifetli eller pazarı açıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.03.2020 13:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi, Kent Konseyi ve Muhtarlar Derneği işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Marifetli Eller Pazarı” açıldı.Zafer Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen pazarda kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesi, Kent Konseyi ve Muhtarlar Derneği işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Marifetli Eller Pazarı” açıldı.
Zafer Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen pazarda kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarın açılışına Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, eşi Sevim Zeybek, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan, Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı konuşmada tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek, pazarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Seçim öncesi verdiği hanım eller pazarını da ilerleyen günlerde hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Zeybek, “İnşallah başarabilirsek PTT binasını da yıkıp meydanımıza katmayı planlıyoruz. Yine Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmeler halindeyiz. 2. Vakıf işhanının aynı şekilde yıkıp meydana yakışır güzel bir eser kazandırmayı hedefliyoruz. Bu duygularla Marifetli Eller Pazarı’nın açılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyor, el emeği göz nuru eser ve ürünlerini sergileyen tüm hanım kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından katılımcılar hep birlikte Marifetli Eller Pazarı’nı gezdiler.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Atay Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Eren Eczanesi
Dinar
Kokkokoğlu Eczanesi
Sandikli
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