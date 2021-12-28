Afyonkarahisar'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleri marketlerdeki reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı.

Zabıta Müdürü Taner Çelik ve Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer'in de katıldığı denetimlerde, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansımasını kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor.

Zabıta Müdürü Taner Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışverişte vatandaşların mağduriyetle karşılaşmamaları için denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Denetimlerin süreklilik arz edeceğini vurgulayan Çelik, "Yerel marketlerin vatandaşların yanında olmasını istiyoruz. Fahiş farkı oluşan ürünleri ve raf, kasa fiyatları, etiketsiz ürünleri denetledik. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer de vatandaştan fiyatı aşırı artan ürünler veya usulsüzlükleri Alo 175'e şikayette bulunmalarını istedi.

