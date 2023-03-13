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Afyonkarahisar’da mart ayında kar sürprizi

13.03.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının bir anda düştüğü Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Afyonkarahisar’da mart ayında kar sürprizi

Hava sıcaklığının bir anda düştüğü Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kentin bir çok bölgesinde doğa mart ayında adeta beyaz gelinliğini giyindi.

Geçtiğimiz hafta güneşin oldukça fazla yüzünü gösterdiği ve adeta bahardan kalma günlerin yaşandığı Afyonkarahisar’da bu hafta sonu olumsuz hava şartları kendini gösterdi. Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Rakımı yüksek olan Bayat ve Şuhut ilçeleri merkeze bağlı Kocatepe beldesinde kar yağışı yaşandı. Yağışın yaşandığı bölgelerde hava sıcaklıkları da hissedilir derecelerde azalarak 4 derecelere kadar düştü. Kar yağışının olduğu yerlerde doğa mart ayında adeta beyaz gelinliğini giyinirken, yağışı gören vatandaşlar ise kuraklığın baş gösterdiği kentte durumu sevinçle karşıladı.
Yağışın olduğu ve Büyük Taarruz’un başladığı Kocatepe’nin Belediye Başkanı Abdullah Çelik ise mart ayında beyaza bürünen beldede kartpostallık görüntüler oluştuğunu ifade ederek, kar erimeden fotoğraf meraklılarını beldeye davet etti.

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