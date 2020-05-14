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Afyonkarahisar’da maske denetimleri sürüyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da vatandaşların maskesiz sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından kolluk kuvvetleri kentin çeşitli noktalarında maske denetimi yapıyor.Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm.

Afyonkarahisar’da vatandaşların maskesiz sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından kolluk kuvvetleri kentin çeşitli noktalarında maske denetimi yapıyor.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Oruç ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar’ın da katıldığı toplantıda, önemli kararlar alınmıştı. Toplantıda, sosyal alanlarda maske kullanılması ile ilgili kararda: “İlimiz genelinde, tüm vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunulan alanlara, meydanlara, sokak ve caddelere, işyerlerine; maskesiz çıkmalarına/bulunmalarına izin verilmeyecek, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecektir” denildi.
Yasağın uyguladığı Afyonkarahisar’da kolluk kuvvetleri sokak ve caddelerde vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor. Kolluk kuvvetleri tarafından maske takma zorunluluğundan haberi olmayan vatandaşlara bilgiler verilerek, maske takmaları söyleniyor.

ALLAH BU DURUMDAN İNŞALLAH BİZİ EN KISA ZAMANDA KURTARIR
Murat Yenikale, maske takmanın zorunlu hale gelmesinin yerinde olan bir uygulama olduğunu söyledi. Yenikale şöyle devam etti:
“Aslında insanlar gerekli olmadıkça dışarı çıkmasın. İnsanlar bunu şaka gibi görüyor biz kendimiz de sağlıkçıyız. İnsanın başına gelmeyince olayın ciddiyetini anlamıyorlar. Allah göstermesin başa geldikten sonra çok zor. Yoğun bakımda yatan insanların yorumları dikkat çekici. Başına gelen kişiler iyileştikten sonra burnunu bile sokağa çıkarmayacaklarını söylüyorlar. Allah bizi bu durumdan inşallah en kısa zamanda kurtarır.”

MASKENİN STERİL BİR ŞEKİLDE TAKILMASI LAZIM
Maskenin steril bir şekilde takılması gerektiğinin altını çizen Yenikale: “Bilinçli bir şekilde takılması lazım. İnsanlara bunu anlatmak gerekiyor. İnsanlar cahilce hareket yaparak kullanıyorlar maskeyi. Bir maskeyi laf olsun diye ağzında taşıyıp birine görünce kendini zorunlu hissederek utandığı için maske takıyor hastalıktan dolayı değil yani” dedi.

MASKEYİ AKSESUAR İÇİN TAKMAYIN
Sema Yenikale de şuan virüsle savaşıldığını kaydederek: “Salgının neyle geleceğini bilmiyoruz. Bu nefes yoluyla da gelebilir. Kendimizi koruma amaçlı maske takmalıyız. Maske aksesuar amaçlı değil koruma amaçlı takılmalıdır. Maskeyi kendi sağlığımız için takmamız gereklidir. Getirilen kararda yerinde bir karar sonuçta destekliyoruz. Bizim taktığımız gibi tüm insanların maske takması gerekiyor” diye konuştu.

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