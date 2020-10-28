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Afyonkarahisar’da Mevlid Kandili huşu içinde geçti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.10.2020 23:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’Mevlid Kandili’ dolayısı ile vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uyarak camilere akın etti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’Mevlid Kandili’ dolayısı ile vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uyarak camilere akın etti. Vatandaşlar gece boyunca ibadet etti.
Mevlid Kandili, Şuhut Müftülüğü’nün tertip ettiği programla Merkez Büyük Camide akşam ile yatsı namazı arasında idrak edildi. Din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
İlçe Müftüsü İsa Ada, Mevlid Kandilinin anlam ve önemiyle birlikte nasıl ihya edilmesi gerektiğiyle ilgili vaaz verdi. Mevlid Kandili korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralları içinde yapılan dua ile sonlanırken, ilçede bir çok vatandaş gece boyunca da camilerde ibadet etti.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Ekim Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:47
İkindi
15:40
Akşam
18:07
Yatsı
19:25

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cuma

Arda Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
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