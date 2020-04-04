YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da minibüs tıra çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da minibüs tıra çarptı: 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.04.2020 12:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da minibüs tıra çarptı: 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Selami Koçyiğit (41) yönetimindeki 03 VL 063 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Sülümenli beldesi kavşağında, Emrullah Güven (38) idaresindeki 31 ZA 890 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Koçyiğit ile araçta bulunan Halil Erdem (33) ve Menderes Yusuf (29) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Minibüs TIR Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:31
Yatsı
20:50

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Incı Fılız Eczanesi
Merkez
Kılcı Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Vitamin Eczanesi
Dinar
Badioğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.