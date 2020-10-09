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Afyonkarahisar’da müftülük personeli ve imam hatipler kan bağışında bulundu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 09.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Müftülüğü personeli ve camilerde görevli imam hatipler, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından başlatılan ’Kan Ver Afyon’ kampanyasına destek verdi.Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından Afyon Eğitim Vakfı (AEV) eşgüdümünde başlatılan, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından himaye edilen “Kan Ver Afyon” kampanyasına destek her geçen gün artarak devam ediyor.

Afyonkarahisar’da müftülük personeli ve imam hatipler kan bağışında bulundu

Afyonkarahisar Müftülüğü personeli ve camilerde görevli imam hatipler, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından başlatılan ’Kan Ver Afyon’ kampanyasına destek verdi.
Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından Afyon Eğitim Vakfı (AEV) eşgüdümünde başlatılan, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından himaye edilen “Kan Ver Afyon” kampanyasına destek her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar İl Müftülüğü personeli ve camilerde görevli imam hatipler kan bağışında bulundu. Zafer Meydan’ında bulunan kan alma aracında gerçekleştirilen etkinlikte İl Müftü Vekili Harun Yılmaz da kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar’da müftülük personeli ve imam hatipler kan bağışında bulundu

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:50
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:52

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Kenar Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Ünal Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
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