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Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerin anısına Şehit Parkı yapıldı

05.09.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerin anısına Şehit Parkı yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen 25 askerin anısına yapılan Şehit Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Şehit aileleri adına konuşan Şehit Onbaşı Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Taştan, "Bu vatan hepimizin vatanı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek bu isteğimizi kırmadı. Çocuklarımız unutulmayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ederek vatan topraklarının kutsallığının bu park sayesinde yeniden hatırlanacağına dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ataköy Mahallesi'nde 52 bin metrekare alana 25 şehit anısına Şehitler Parkı'nın yoğun bir çalışmanın ardından hizmete açıldığı kaydetti.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Zeybek, şöyle devam etti:

"Maalesef 2012'de Ataköy'de yaşanan mühimmat deposu patlaması bizleri ve ülkemizi oldukça yaraladı, 25 şehit verdik. Bu olay bizleri derinden üzdü. Şehitleri unutturmamak adına 52 bin metrekarelik bu araziyi park yaptık. Özverili şekilde çalışan belediye ekipleri parkta çalışmaları tamamladı. Belediye olarak şehitlerin isimlerini bu parkta hatırlatmak isteyerek projenin de adını Şehitler Parkı koyduk. Şehitleri ve şehit ailelerini her zaman hatırlıyoruz onlarla bir arada oluyoruz. Onlar bizim baş tacımız, her zaman destek çıkıyoruz."

Açılışa Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, daire müdürleri, Ataköy Mahallesi Muhtarı Muharrem Özdemir, şehit aileleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

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