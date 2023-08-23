Afyonkarahisar’da ’Mutluluk Kervanı’ projesi devam ediyor

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliğe; İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Ertürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Sünnetci, “Bu proje sayesinde ilçelerdeki, beldelerdeki ve köylerdeki çocuklarımıza ulaşarak; çocuklarımızın kültür, sanat, sağlık, spor gibi sosyal hizmetlere erişimini arttırarak, çocuklarımızı eğlendirirken eğitmek hem de yapılan faaliyetler esnasında alanında uzman kişiler tarafından ön tespit yapılıp, yetenekleri ölçüsünde takibe almaktır” dedi.

