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Afyonkarahisar'da nacakla saldırıya uğrayan muhtar kolundan yaralandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da nacakla saldırıya uğrayan muhtar kolundan yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde saldırıya uğrayan muhtar aldığı nacak darbeleriyle kolundan yaralandı.

Emrullah Mahallesi Muhtarı Hidayet Doğruyol, Kadriye Sokak'ta, Uğur İhsan U. (65) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Uğur İhsan U, yanında bulundurduğu poşetin içerisinden çıkardığı nacakla muhtara saldırdı.

Aldığı darbelerle muhtar Doğruyol, kolundan ve kulağından yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla ayrılan kavganın ardından yaralı muhtar, özel araçla hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alınan Uğur İhsan U. da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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